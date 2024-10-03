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SON DAKİKA: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi! Lübnan'da kaç kişi öldü?

SON DAKİKA: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi! Lübnan'da kaç kişi öldü?
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Son dakika haberine göre, İsrail Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. Durumun detayları ve ölü sayısı hakkında bilgileri bekleniyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Hiyam beldesine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda bölgeden yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi. Hiyam beldesi, tarihi ve stratejik öneme sahip bir yerleşim yeri olarak bilinirken, İsrail'in bu hamlesi, bölgede gerginliğin artmasına neden oldu. Peki, Lübnan'da kaç kişi öldü?

LÜBNAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

SON DAKİKA: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi! Lübnan'da kaç kişi öldü?

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen kontrollü çatışmalarını sürdüren İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'ın iletişim altyapısını hedef alarak, örgütün kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerini imha etti. Bu stratejik hamle, Hizbullah'ın askeri koordinasyonunu zayıflatmayı amaçlıyordu.

Bunun ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyindeki şehirler ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu bombardımanlar, Hizbullah'ın askeri varlığını etkisiz hale getirme çabası olarak görülüyor. İsrail ordusu, bu operasyonların hedefinin sadece askeri unsurlar olduğunu belirtiyor, ancak bu tür saldırılar sivil altyapıya zarar verme riski taşıyor ve bölgedeki insani durumu olumsuz etkileyebiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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