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SON DAKİKA İsrail Gazze'ye mi saldırdı? Ateşkes ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA İsrail Gazze'ye mi saldırdı? Ateşkes ne zaman başlayacak?
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Son dakika haberine göre, İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi. Bölgede gerilim devam ederken, ateşkesin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak İsrail Gazze'ye mi saldırdı? Ateşkes ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

İsrail ve Gazze arasında tırmanan gerilim, uluslararası kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Son dakika gelişmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları düzenlediğini ortaya koyuyor. Bu saldırılar, bölgede barış ve ateşkesin yeniden sağlanması yönündeki umutları zora sokuyor. Peki, ateşkes ne zaman başlayacak?

İSRAİL GAZZE'YE Mİ SALDIRDI?

Ateşkese ilişkin belirsizlik devam ederken İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ni vurduğunu duyurdu. İsrail ordusundan, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde çeşitli saldırılar düzenlediğini paylaşan İsrail ordusunun topçu birliklerinin de Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtilmişti.

SON DAKİKA İsrail Gazze'ye mi saldırdı? Ateşkes ne zaman başlayacak?

ATEŞKES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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