Son dakika: İsrail, Gazze'deki çadırları vuruyor! Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü?

İsrail gece boyu saldırılarına devam etti. Saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu. İsrail birçok ailenin bulunduğu ve sığındığı bölgeye saldırı düzenledi. Yaşanan katliamla ilgili araştırmalar devam ediyor. Birçok kişi Gazze'deki son durumu merak ediyor.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ ÇADIRLARI VURUYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Salhi ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda, hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi.

GAZZE'DE SON DURUM NE?

Savunma ekipleri ile bölge sakini Filistinliler, saldırı sonrası yangın söndürme ve arama kurtarma çalışması yaptı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.