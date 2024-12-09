SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?

Isparta'da askeri helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı. " Isparta'da ne oldu?" ve "Askeri helikopter neden düştü?" soruları, olayın ardından gündemin ilk sıralarına oturdu. Kazayla ilgili ilk detaylar ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Peki, Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Detaylar haberimizde...

ISPARTA'DA NE OLDU?

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Düşen helikopterde, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli de şehit oldu.

ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.