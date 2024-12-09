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Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

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SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?

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Isparta'da meydana gelen askeri helikopter kazası son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Neden düştüğü henüz belirsiz olan helikopterin durumu ve kazanın detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.

Isparta'da askeri helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı. " Isparta'da ne oldu?" ve "Askeri helikopter neden düştü?" soruları, olayın ardından gündemin ilk sıralarına oturdu. Kazayla ilgili ilk detaylar ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Peki, Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Detaylar haberimizde...

ISPARTA'DA NE OLDU?

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Düşen helikopterde, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli de şehit oldu.

SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?

ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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