Son Dakika! İlkay Gündoğan dünya devine transfer oldu! İlkay Gündoğan hangi takımda? İlkay Gündoğan transfer oldu mu?

Başarılı Türk kökenli Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferi sonunda gerçekleşti. Hangi takıma gideceği merak konusu olan Gündoğan için transfer dönemi kapanmış oldu. Peki, İlkay Gündoğan hangi takıma gitti? İlkay Gündoğan hangi takımda? İlkay Gündoğan transfer oldu mu? İşte detaylar…

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın uzun zamandır transfer olacağı konuşuluyordu. 32 yaşındaki futbolcu İspanyol takımına gitti. Peki, İlkay Gündoğan hangi takımda? İlkay Gündoğan transfer oldu mu? İşte cevaplar…

SON DAKİKA! İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFER OLDU

Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu yeni sezonda İspanyol ekibinde forma giyecek. Katalan devi, deneyimli orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMDA?

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın transfer edildiği duyuruldu. Katalanlar, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFER OLDU MU?

Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 51 maçta 11 gol ve dört asistlik performans sergileyen İlkay, takımında istikrarlı bir performans gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilmesiyle dikkat çekti. Ayrıca, Almanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olarak Hansi Flick'in gözdesi oldu ve Dünya Kupası'nda üç maçta da ilk 11'de yer aldı.

İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra, İlkay yeni bir anlaşma için Barcelona ile her konuda anlaştı. Manchester City ise İlkay'ın ardından kadrosunu Chelsea'nin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile güçlendirdi.

Bu yaz, Lionel Messi'yi transfer etmek için büyük çaba sarf eden ancak bu hedefini gerçekleştiremeyen Barcelona, daha önce altyapısından yetişen efsane oyuncusu Sergio Busquets ile yollarını ayırmıştı.