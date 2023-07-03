SON DAKİKA! İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları uzatıldı mı 2023 son dakika! İlaç raporları geçerlilik süresi ne zaman sona erecek?

Vatandaşlar sürekli ilaç raporları uzatıldı mı? Sorusunu aratıyor. Bu soruya sonunda yanıt geldi. Geçerlilik süresi 30 Haziran'da sona erecek olan süreli sağlık raporları merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla konuya netlik getirdi. Peki, İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları uzatıldı mı 2023 son dakika! İlaç raporları geçerlilik süresi ne zaman sona erecek? Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?

İlaç raporlarının geçerlilik süresi hakkında yapılan araştırmalar devam etmektedir. Bu sürenin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceği ve süreli sağlık raporlarının 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Peki, ilaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları uzatıldı mı 2023 son dakika! İlaç raporları geçerlilik süresi ne zaman sona erecek? Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"2020 yılında başlattığımız rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için. Rapor süresi daha önce 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ancak henüz raporunu yenileme fırsatı bulamayan veya zorluk yaşayabilecek vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacıyla süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Bu tarihten sonra raporlar kademeli olarak yenilenecektir."

Bu açıklama ile birlikte, süreli sağlık raporlarına sahip olan vatandaşlarımızın raporlarının geçerlilik süresi daha fazla uzatılmış ve mağduriyet yaşanması önlenmeye çalışılmıştır.

SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ UZATILDI

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.