Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu "Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir" "3 koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu "Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir" "3 koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir" İhlas Haber Ajansı / Genel Süleyman Soylu Türkiye Siyaset Genel Haberler Son Dakika

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