SON DAKİKA! İBB Burs açıklandı! İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB Burs sonucu sorgulama ekranı! İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursu başvuruları 16 Ekim'de sona ermişti. Şimdi ise İBB Burs açıklandı! İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB Burs sonucu sorgulama ekranı! İBB burs sonuçları nereden bakılır?
İBB burs ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. 16 Ekim tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. İBB Burs açıklandı! İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB Burs sonucu sorgulama ekranı! İBB burs sonuçları nereden bakılır?
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs başvuru sonuçlarına gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak erişim sağlayabilirsiniz.
İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 75 bin üniversiteliye 4.500 TL burs yardımı yapılacak.
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