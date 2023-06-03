Hulusi Akar'ın yeni görevi! Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!

TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!

Hulusi Akar'ın yeni görevi nedir? Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

HULUSİ AKAR'IN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Hulusi Akar, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.

HULUSİ AKAR MİLLETVEKİLİ Mİ OLDU?

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atandı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kayseri'de 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve seçildi.

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