Hulusi Akar'ın yeni görevi! Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!
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TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!
Hulusi Akar'ın yeni görevi nedir? Hulusi Akar milletvekili mi, bakan değil mi? Hulusi Akar yeni kabinede var mı, yok mu? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.
Hulusi Akar, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.
10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atandı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kayseri'de 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve seçildi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu