Son Dakika | Yerli ve milli silahlara Edremitlilerden büyük ilgi

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen savaşta kullanılan silah ve silah sistemlerinin tanıtılıp, savaşa dair fotoğrafların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen savaşta kullanılan silah ve silah sistemlerinin tanıtılıp, savaşa dair fotoğrafların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda silah ve silah sistemlerinin tanıtıldığı ve savaşa ait fotoğrafın yer aldığı "Zaferin 100. Yılında Türk Ordusu" isimli fotoğraf sergisi açıldı. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Silah ve silah sistemleri sergisinde büyük çoğunluğu yerli ve milli olan silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlar, askerlerden bilgiler alarak silahları ve silah sistemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergiyi gezen Hüseyin Çoker, "Atatürk'ümüzün kurduğu ordunun nerelerden nerelere geldiğini görmek güzel. Çünkü çocuklarımız okullarında tarih okuyorlar. Böyle kara sabanlarla, tırmıklarıyla savaşan toplumdan böyle modernize olmuş silahları görmelerini, değişimi canlı yaşamalarını isteyerek getirdim çocuklarımı. Tabii biz de hepimiz askerlik yaptık. Bu kadar değişim, bu kadar modernizasyon bizi çok onurlandırdı, çok mutlu olduk. Aslında Silahlı Kuvvetler bu tip etkinlikleri, halka açık gösterileri daha sık yapmalı. Biz de yakından takip etmiş oluyoruz ve gururlanıyoruz. Hakikaten dünya zaten tam bir savaş ortamında ama bunları görünce daha gönül rahatlığıyla korkusuzca geleceğe bakabiliriz. Türk ordusunun bu modernizasyonunu gördükten sonra daha da gurur duyuyorum" dedi.

Sergide yerli ve milli üretim haberleşme sistemleri, savunma sistemleri, tabancalar, tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar, roket sistemleri, hava savunma sistemleri, toplar, uçaksavarlar ve zırhlı muharebe araçları yer aldı. Silah ve silah sistemlerine özellikle gençler ve çocukların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Ayrıca kurulan sahra mutfağında katılımcılara çorba ve poğaça ikramı yapıldı. - BALIKESİR