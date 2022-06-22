Son dakika haberleri! Marmaris yangınına Burdur'dan destek Son dakika haberler... Marmaris yangınına Burdur' dan destek Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, Marmaris'teki yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Marmaris yangınına Burdur' dan destek BURDUR - Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, Marmaris'teki yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını için Burdur'dan bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yangına müdahale ediyor. Yangına Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan da AFAD ekipleri görevlendirildi. Rüzgarın etkisi yangına müdahaleyi zorlaştırsa da yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Genel Marmaris İtfaiye Burdur Muğla Genel Haberler Son Dakika

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