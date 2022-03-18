Son dakika haberi! Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

KONYA - Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya Şehitliğindeki törene, Vali Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı. Şehitlik Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Vali Vahdettin Özkan, Şehitlik Defterini imzaladı.

Vali Özkan, Çanakkale Zaferi'nin milletin tek yürek, tek yumruk olduğu ve vatan toprağını düşmana teslim etmemek için ölümü göze aldığı müstesna bir kahramanlık mücadelesi olduğunu belirterek, "Vatan topraklarının korunması için verilen mücadeleyi; millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci ve kutsal toprakları daha güvenli bir şekilde devretmek en büyük görevimizdir. Her türlü hain girişim, sizlerden milletimize miras kalan istikamet üzere ve feraset sayesinde karşılığını bulacaktır. Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde mukaddes vatanımızı bizlere emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi.

Törenin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde devam anma programında ise şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çanakkale Savaşı'nın hikayesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.