Son dakika haberleri... Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı

Son dakika genel haberine göre Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı 2008 yılında Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin katili Nüsret Tebiş, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

 - Güncelleme:

Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı

İSTANBUL - 2008 yılında Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin katili Nüsret Tebiş, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Evlatlarının katilinin etkisiz hale getirildiği haberini alan aileler patlamanın olduğu yerdeki anıtta toplandı.

14 yıl önce Güngören'de bomba patlatarak 18 kişinin ölümüne sebep olan Nüsret Tebiş Suriye'de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından aileler patlamanın olduğu yerde bir araya geldi. Eline Türk bayrağı alan aileler basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın"

Saldırıda gazi olan Gökhan Kılıç, "Rüzgar gibi bir şey hissettik yani. Ben bir patlama sesi duymadım ama yakınında olduğumuz için basıncı hissettik. Şu an hayattayız, çenemiz kırıldı. Ayağımız parçalandı, kolumuz da aynı şekilde. Hala şarapnel parçaları ile yaşıyoruz. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Bugün aldığımız haberde bizi mutlu etti" dedi.

"Bize şehitlik belgesi versin"

Kendilerine şehitlik belgesi verilmesini isteyen Perihan Öztekin, "O acıyı ben bilirim. O acı benim ciğerime işledi. 14 sene ciğerime işledi. Sağlığımdan, sıhhatimden oldum. Ama bir şey söylemiyorum. Yaşasın bizim devletimiz, yaşasın Türk Milleti. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Kimse bizi almaz. Türk'ün Türk'ten dostu yoktur" şeklinde konuştu.

Açıklama fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Genel

Genel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title