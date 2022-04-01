Son dakika haberi... Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi - Haberler

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Son dakika haberi... Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.

Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh'i, 3. Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haberi... Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Genel, Politika, Güncel, Haberler

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