Son dakika haberler... Merkez Bankası politika faiz kararı canlı yayında açıklandı! 2023 Haziran ayı faizi kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı canlı yayında açıklandı. Faiz kaç oldu? Ekonomistlerin beklentileri ve son dakika gelişmeleri haberimizde. 2023 Haziran ayı faizi kaç oldu?

Son Dakika! Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek

Faiz kaç oldu? Son dakika faiz arttı mı, sorularının yanıtı merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınacak faiz kararıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk kez başkanlık edeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Merkez Bankası'nın faiz oranını artırması bekleniyor ve faiz artışının kaç baz puan olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladılar. Peki, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta duyurulacak? 2023 Haziran ayı faizi kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZİ KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimi açıklandı. Buna göre, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklandı. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla ilgili AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19.25'e çekileceğini tahmin etti.

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

"SADELEŞME SÜRECEK, KADEMELİ OLACAKTIR"

TCMB'den yapılan açıklamada, "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır." ifadelerine yer verildi.