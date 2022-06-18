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Son dakika haberi | Vatandaşların "kimlik" seferberliği kamerada

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Son dakika gelişmesine göre Vatandaşların "kimlik" seferberliği kamerada Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular Arnavutköy 'de bugün sabah saatlerinde YKS'ye girmek için okul önüne gelen bir öğrenci kimliğini aracın içinde kaybetti, yaklaşan sınav süresine rağmen kimliği...

Vatandaşların "kimlik" seferberliği kamerada

Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular

İSTANBUL - Arnavutköy 'de bugün sabah saatlerinde YKS'ye girmek için okul önüne gelen bir öğrenci kimliğini aracın içinde kaybetti, yaklaşan sınav süresine rağmen kimliği bulamayınca çevredeki onlarca kişi kimliği aradı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nde YKS'ye girecek olan bir öğrenci okulun önüne geldiği esnada otomobilde kimliğini kaybetti. Sınavın başlamasına dakikalar kala aracın içinde kimliğini bulamayan öğrenci endişeye kapıldı. Öğrencinin kimliğini aradığını öğrenen onlarca kişi ise yardım etmek için seferber oldu. Otomobilin bagaj ve kapılarını açan vatandaşlar araç içerisinde kaybolan kimliği bulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken sınava dakikalar kala kimliğin bulunmasıyla öğrenci de sınavın yapılacağı okula gitti.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

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