Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırım

Finans Haberleri

Toyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırım

Toyota batarya üretimine 5,6 milyar dolar yeni yatırım yapacak.

Toyota batarya üretimine 5,6 milyar dolar yeni yatırım yapacak.

Toyota açıklamasına göre, şirket, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika'da batarya üretimi için 5,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Söz konusu yatırım, Toyota'nın farklı güç üniteleri ile mümkün olduğunca çok seçenek sunarak, tüm ülke ve bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılamasını sağlayacak. Japonya'da 3,1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika'da ise 2,5 milyar dolar yatırımla otomotiv batarya üretimini artıracak.

Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota'nın Japonya ve ABD'deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh'ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak.

Karbon nötre ulaşmada birden fazla yol olduğunu inanan Toyota, ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltacak en ideal çözümleri sunuyor. Toyota elektrikli araçlara artan taleple birlikte batarya ihtiyacını karşılayacak istikrarlı bir tedarik sistemi kurmak adına yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA / Abdulselam Durdak - Finans

Japonya Finans Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title