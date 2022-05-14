Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktıPençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
ANKARA -Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi."
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