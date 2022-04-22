Son dakika haberi! Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı

MUĞLA - Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, sancak gemisinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı.

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