Son dakika haberi! Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı - Haberler

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Son dakika haberi! Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Gelen son dakika haberine göre Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, sancak gemisinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı

MUĞLA - Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na katılan gemiler, sancak gemisinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Hulusi Akar, Mavi Vatan, Milli, TSK, Genel, Haberler

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