Son dakika haberi... Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Abdullah Uğur - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada
İSTANBUL - Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, uzun bir süre dans etti. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeden tehlikeli şekilde dans ederek çığlık atan kadının o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Genel