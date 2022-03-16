Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti

Vali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti

İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzenlenen tören ile 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilere Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen törene; Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

"Şehitlerimiz bizim şeref payemiz, Gazilerimiz onurumuzdur"

Vali Yerlikaya konuşmasında, "Bugün, ülkemiz için gözlerini kırpmadan Hakk'a yürüyen 5 şehidimizin kıymetli yakınları ile 13 gazimize, Kadirşinas milletimizin, şükran duygularının bir ifadesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etmek üzere bir aradayız. Şehitlerimiz bizim şeref payemiz, Gazilerimiz onurumuzdur! Bu madalya ve beratlar elbette yapılan fedakarlıkların karşılığı olamaz. Bir insanın, Vatanı uğruna canından geçmesine bu dünyada paha biçmek mümkün değil" dedi.

"Kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz"

Şehitlere ve gazilere olan minnet borcumuzdan söz eden Vali Yerlikaya, "Bugün, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa Bizler; Hür ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak, bu fazilet ve nimetler, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ne yaparsak yapalım, kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Her türlü imkanımızla yanınızdayız"

Şehit yakınlarının ve gazilere hitap eden Yerlikaya, "Şehitlerimiz ve gazilerimizin yeri gönlümüzün en müstesna köşesi. Bize düşen en önemli vazife, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerini ve gazilerimizi asla ihmal etmemek. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her daim yanlarında olmak. Hamdolsun, her türlü imkanımızla yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi

Konuşmasının ardından Vali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan 5 şehit yakını ve 13 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını" takdim etti. Tören, şehit aileleri ve gazilerin günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.