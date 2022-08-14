Haber : Son dakika haberi: Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı

 - Güncelleme:

Son dakika genel haberi: Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı Esenyurt'taki mahalle parklarına bir yenisi daha eklendi.

Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'taki mahalle parklarına bir yenisi daha eklendi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'ndeki ilk park olan Maral Sokak Parkı, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Esenyurt Belediyesi, mahallelere park kazandırmaya hız kesmeden devam ediyor. Daha önce içerisinde park bulunmayan Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ilk parkına kavuştu. Maral Sokak'ta bulunan 2450 metrekarelik park; iki adet çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve oturma grupları ile küçükten büyüğe her vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

Mahalleye ilk defa yapılan park hakkında bilgi veren ve çalışmalarının devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Deniz Karakoç, "Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımızdan, bu alana park yapmamız konusunda yoğun talep aldık. Biz de bu talepleri değerlendirerek Maral Sokak Parkı'mızın yapımına hızlı bir şekilde başladık ve tamamladık. Parkımız toplamda 2450 metrekare olup içerisinde iki adet çocuk oyun alanı, bir adet fitness alanı ve ahşap oturma birimleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Esenyurt Belediyesi Esenyurt Genel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title