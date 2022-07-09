Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz" - Haberler

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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz" - "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim" "Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

- "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim"

"Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehit ve gazilerimizi anacak, ziyaret edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı / Genel

Murat Kurum Genel Haberler Son Dakika

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