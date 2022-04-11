Son dakika... Bu tatbikat, milli silah ve sistemlerin kullanılacağı birçok ilke sahne olacak

Bu tatbikat, milli silah ve sistemlerin kullanılacağı birçok ilke sahne olacak

Türkiye'yi çevreleyen denizlerde nefes kesecek tatbikat

122 geminin katılacağı Mavi Vatan-2022 tatbikatı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleşecek

KOCAELİ - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılacağı; Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenecek Mavi Vatan-2022 Tatbikatı nefes kesecek. 12 bin personeli katılımı ile yapılacak tatbikatta milli silah ve sistemlerin kullanılması ile birlikte birçok ilke sahne olacak. İnsansız hava araçları için geliştirilen MAM-L mermisi ile AKSUNGUR SIHA'nın atışları ilk kez bu tatbikatta yapılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve 10 gün sürecek olan Mavi Vatan-2022 Taktik Tatbikatı başlıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılacağı, diğer Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla birlikte 11-21 Nisan tarihleri arasında icra edilecek Mavi Vatan-2022 tatbikatına yaklaşık 12 bin personelin katılımı planlanmakta. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı koordinesinde yapılacak tatbikatta; katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, komutanlıkların karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer Kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek amaçlanıyor.

Ayrıca tatbikatta; deniz harekat birliklerine yönelik su üstü harbi, savunma harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek suratlı gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışı eğitimleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı eğitimleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin atılımı ile müşterek eğitimler verilecek.

Deniz Harp Merkezi Kliği/Gölcük'te teşkil edilecek Tatbikat Kontrol Merkezi'nden sevk ve idare edilecek tatbikatın tanıtım toplantısı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında yapıldı. Toplantıda; Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz ve Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz ve basın mensupları yer aldı.

"122 gemi ve 41 hava vasıtası katılacak"

Tatbikat hakkında bilgiler veren Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz, "Tatbikata katılacak unsurların; eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflendiği tatbikat ile; Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların; karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi; karargah personeli ve tatbikata katılacak unsurların muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri değerlendirilecek. Diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilebilmesi sağlanacaktır. Tatbikata; 10 firkateyn, 6 korvet, 17 hücum bot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi; 10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum birlikleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri, genel maksat, ağır yük helikopterleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol, hedef çekme uçakları, KBRN timi. Jandarma Genel Komutanlığından; arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları iştirak edecektir" dedi.

"Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilecek"

Akyüz, "Mavi Vatan tatbikatının fiili safhası gemilerin intikalleri ile başlamıştır. Tatbikat çerçevesinde hedeflere fiili silah atışları icra edilecek, kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat; Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilecektir. 11-14 Nisan tarihlerinde su üstü harbi, denizaltı savunma, mayın, hava savunma, elektronik harp ve denizaltı kurtarma harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ile yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışları kara ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile müşterek eğitimler icra edilecektir" diye konuştu.

"72 gemi tarafından liman ziyaretleri yapılacak"

Tatbikat çerçevesinde 72 geminin liman ziyaretleri gerçekleştireceğini de ifade eden Akyüz, "Tatbikat çerçevesinde; ALBATROS-T İnsansız Su üstü Hedefi kullanılarak Su üstü Atışları, Şimşek İnsansız Hava Hedefi kullanılarak Hava Savunma Atışları, Kara Bombardımanı Atışları, AKSUNGUR SİHA'dan su üstü hedefine MAM-L Atışı icra edilecektir. 18-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a Karadeniz ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 72 gemi tarafından liman ziyaretleri icra edilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz harp ve menfaatlerinin korunması maksadıyla Mavi Vatan'da verilecek görevleri icra etmeye hazırdır" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'de devam eden gelişmelerin tatbikata olumsuz bir etkisi olmayacak"

Karadeniz'de ki olumsuz koşulların tatbikatı etkilemeyeceğini belirten Akyüz, "Karadeniz'de devam eden gelişmeler, tatbikatın planlı faaliyetlerinin icrasına olumsuz bir etkisi olmayacak. Şuanda Batı Karadeniz'de ki mayın riskine karşı gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, imha timlerimiz görevlerinin başlarında devam ediyorlar. Tatbikat faaliyetleri koordineli bir şekilde yürütülecek. Milli ve yerli geliştirdiğimiz silah sistemlerini kullanacağız. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'mızdan geçen seneye benzer şekilde MAM-L atışımız icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz'ün konuşmasının ardından toplantı sona erdi.