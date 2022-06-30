Son dakika haberi... 'Bddk'nın Kararları Barınma İhtiyacı İçin Gayrimenkul Almak İsteyenleri Destekliyor'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararını değerlendiren gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "BDDK'nın 10 milyonun üzerindeki gayrimenkul yatırımlarına kredi vermeme kararı barınma ihtiyacı için gayrimenkul almak isteyenleri desteklemeyi hedefliyor. Bu süreçte ilan sitelerinde ilanların fiyatları indi ya da silindi. Yani bir anlamda fiyatı yükselten kesimin elendiğini gördük" dedi.

Görkem Öğüt, BDDK'nın birinci ve ikinci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaşmasının gerçek barınma ihtiyacı olanların konutlara ulaşmasını sağlayacak niteliğinde olduğunu belirtti. Öğüt'ün değerlendirmesi şöyle:

"BARINMA İHTİYACI OLAN GERÇEK TÜKETİCİ KONUTLARA ULAŞABİLECEK: Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. Bu çok yerinde bir karar. Gerçekten barınma ihtiyacı olan kişilerin konutlara ulaşabilecek.

DEĞERİ 10 MİLYON TL ÜZERİ OLAN KONUTLAR İÇİN KREDİ İMKANI OLMAYACAK: BDDK konut kredilerine ilişkin yeni kararına göre, birinci ve ikinci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için ise yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak.

EKSTREM ARTIŞLARIN YAVAŞ YAVAŞ ORTADAN KALKTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ: Alınan kararlarla birlikte, ilan sitelerinde ilanların fiyatlarının indirildiğini ya da silindiğini yani bir anlamda fiyatı yükselten kesimin elendiğini gördük. Bu elenmeyle ekstrem artışların yavaş yavaş ortadan kalktığını fiyat artışının biraz yavaşladığını gözlemliyoruz.

İSTANBUL'DA SIFIR KONUT FİYAT ORTALAMASI 2 MİLYON TL SEVİYELERİNDE: Beykoz'da sıfır konutların ortalaması 10 milyon 680 bin TL, Kadıköy'de 5 milyon 505 bin TL, Bakırköy'de 5 milyon 873 bin TL, Sarıyer'de ise 7 milyon 108 bin TL. İstanbul'da sıfır konut fiyat ortalaması 2 milyon TL seviyelerinde seyrediyor. Çatalca, Silivri gibi dış çeperlere gittikçe fiyatlar 1 milyon TL'lere düşüyor. Bu durum çeperlere doğru göçe sebep oldu."

ANKA / Finans