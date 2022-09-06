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Son dakika haber! Yaralı 'kerkenez' duyarlı vatandaş tarafından tedavi edildi

Genel Haberleri

Son dakika haberler... Yaralı 'kerkenez' duyarlı vatandaş tarafından tedavi edildi Batman'da Masum Kartal, evlerine yaralı olarak giren "dişi kerkenez" türü kuşu tedavi edip besledi.

Yaralı 'kerkenez' duyarlı vatandaş tarafından tedavi edildi

BATMAN - Batman'da Masum Kartal, evlerine yaralı olarak giren "dişi kerkenez" türü kuşu tedavi edip besledi. Duyarlı vatandaş, kuşu Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Batman'da, dişi kerkenez türü kuş, yaralı olarak Masum Kartal isimli vatandaşın evinin mutfağına girdi. Duyarlı vatandaş, kuşu fark ettiğini ve tedavi edip besledikten sonra hafta sonu olması nedeniyle yetkililere ulaşamadıklarını söyledi. Kartal, yaralı kerkenezi bugün Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Genel

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