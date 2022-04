Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatı kuruluş yılında şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı

Türk Polis Teşkilatı kuruluş yılında şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı

İSTANBUL - Türk polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümü olması nedeni ile düzenlenen iftarda şehit ve gazi ailelerine birlikte oruçlarını açtı.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümü olması sebebi ile bugün emniyet teşkilatı çeşitli faaliyetler düzenledi. Etkinliklerin sonunda ise şehit ve gazi aileleri İstanbul Merter'de bulunan PEKOM polis Eğitim ve kongre merkezindeki iftar programında bir araya geldi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, büro müdürleri jandarma komutanlığına bağlı yetkililer ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. İftar programı sonrasında Çevik kuvvet koro ekibi çeşitli şarkılar söyledi

"Bu haftayı polislerimiz, şehit polislerimiz ve gazi polislerimizle birlikte onurla kutluyoruz"

İftar sonrasında konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Hem Ramazan ayı hem iftar sevinci ama bu hafta bunun yanında bizim başka bir özelliği taşıyor. Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan. Bu haftayı biz Polis teşkilatımız ile birlikte başta şehit polislerimiz ve gazi polislerimiz ile birlikte onurla kutluyoruz. Hayat kitabımız Kuran-ı Kerim'de peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve iyi kimseler diye dört cümleden bahsediliyor. İstanbul polis teşkilatının 2 bin 500 yıldan beri 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bunlardan 470 yılı cihan devleti olmuş Osmanlı ecdadımızın başkentliğini yapmış İstanbul'umuzda 7/24 huzur ve güvenliğin sağlanmasında can siperane çalışan teşkilatımızdan bahsediyoruz. İstanbul İl Emniyet Müdürümüzün şahsında onun yardımcı kardeşleri bütün şube müdürlerimiz, komiser yardımcısına varıncaya kadar tüm rütbeliler ve aramıza az önce katılan polis kardeşimiz bekçilerimiz ile beraber hepsine Allah razı olsun diyorum" dedi.

"Terör örgütleri ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak gibi önemli ve tarihi görevleri üstlenen Türk polis teşkilatımız, kurulmuş olduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübe ile her geçen gün kendini geliştirerek dünyanın en modern teşkilatı haline gelmiştir. Yaklaşık 17 milyonluk nüfusu ile dünyada metropol şehirler arasında Avrupa'da 1'inci dünyada 13'üncü şehir olan İstanbul ilimizin huzur ve güvenliği asayişi temin etmek ve toplumun birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için tüm Teşkilatımız ile beraber can siperhane görevimizdeyiz. Vatanımız üzerine oynanan oyunlar ve ülkemizde uzantıları olan PKK/KCK, DEAŞ, DHSKPC FETÖ, PYD gibi terör örgütleri ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Aziz şehitlerimizin saygı değer aileleri sizler en değerli varlıklarınızı ailelerinizi bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olmayacağı gibi, bundan daha büyük bir fedakarlık söz konusu olamaz. Daima sizin yanınızda olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.