Son dakika haberi! 'SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

'SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü Anma etkinlikleri çerçevesinde Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Morto Koyu'nda bulunan Şehitler Abidesi'ndeki anma programına katılan protokol üyeleri, tören sonunda seyir terasına geçerek Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu seyretti.

Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Şehitler Abidesi'nde yaptığı gösteri nefes kesti.

SOLOTÜRK'ün 2022 yılı yeni gösteri paketi Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.