Son dakika haber! Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu turizme olumlu yansıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından rezervasyon iptallerinin yaşandığı Kapadokya'daki turistik tesislerde, müzakerelerin başlamasıyla yeniden talep yoğunluğu görülüyor.

Özellikle Güney Amerika, bazı Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden rezervasyonların arttığı bölgede turizmciler, yılın ikinci yarısından sonra yükseliş trendine girmeyi bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, AA muhabirine, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla rezervasyon iptalleri yaşandığını, turizmde kısa durağanlık sürecine girildiğini ancak son günlerde taleplerin yeniden artmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin, barış görüşmelerindeki rolünün rezervasyonlara olumlu yansıdığını kaydeden Dinler, şöyle konuştu:

"Turizmde, 2022'yi yeniden yükseliş yılı olarak planlıyorduk. Tüm pazarlardan güzel rezervasyon akışı vardı fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından ötürü maalesef rezervasyonlarda yavaşlama oldu. Bu, sadece Rus ve Ukraynalı turistler için değil, başka kıtalardaki insanların da rezervasyon tercihlerini değiştirdi. Fakat barış görüşmeleri ve Türkiye'nin bu konudaki rolü rezervasyonların artmasını sağladı. Yakın zamanda rezervasyonların normal seyrine ulaşacağına, 2022 yılının yükseliş yılı olacağına, 2023'ün de kötü bir olay olmazsa keyifli geçeceğine inanıyorum. Turizm, barıştır. Turizmciler barıştan yanadır. Umarım en yakın zamanda bu saldırılar son bulur, hem Ukraynalı hem Rus turistleri güzel ülkemizin her yerinde ağırlama şansına sahip oluruz."

Rusya'nın kartlı ödeme sistemi MIR Türkiye'de geçerli

Rusya'ya birçok ülkenin kapılarını kapatmasının Türk turizmine fayda sağlayacağına inandığını dile getiren Dinler, Rusya'nın kartlı ödeme sistemi MIR'ın Türkiye'de bazı bankalar aracılığıyla kullanılabilir olmasının da Rus turistlerin ülkeye gelmesi için avantaj sunacağını aktardı.

Seyahat etmek isteyen Rus turistlerin Türkiye'yi tercih edeceğini anlatan Dinler, "MIR kart ödeme sistemi Rusya'ya ait bir sistem. Visa ve Master kartın Rusya'dan çekilmesi ile beraber MIR kart önemli pozisyona geldi. Türkiye'de üç banka ile de anlaşmaları mevcut, alt yapı hazır. Turizmcilerimiz MIR kart ile ödeme yapmak isteyenlere ülkemizde hizmet sunacaktır." diye konuştu.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi ve Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal ise MIR kartın bölgedeki otellerin yanı sıra sıcak hava balonu ve diğer tur aktivitelerini düzenleyen işletmelerde geçerli olduğunu, bu durumun tercih edilebilirlik seviyesini yükselteceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde turizm camiasında yaşanan şokun atlatıldığını anlatan İnal, işletmelerinin Güney Amerika'dan yoğun talep aldığını, önümüzdeki günlerden itibaren tesislerindeki doluluk oranının hızla artacağını ifade etti.

Yıl ortasından itibaren de Rusya'dan gelecek turistlerin bölgede yoğunluk oluşturabileceğini dile getiren İnal, şunları kaydetti:

"Rezervasyonlarda, savaşla başlayan durağan sürecin ardından yeniden hareketlenme yaşandı. Özellikle Güney Amerika'dan çok ciddi talep var. Gemi turizmi başladı. Gemi turizmi ile gelen misafirler Kapadokya'da en az 3 gece kalacak. Polonya'dan da talepler geliyor. Haziran, temmuz sonrası Rus pazarında hareketlilik başlayacaktır. Son günlerde bir takım görüşme ve pazarlıklar dünya turizmi açısından olumlu karşılanıyor. Bir takım iptaller gelmiş olsa bile bu yılın kötü geçeceğini düşünmüyoruz. Yılın ikinci yarsının daha iyi olacağını düşünüyoruz."