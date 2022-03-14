VAN (İHA) - İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL - Kentin güvenliği için gece gündüz çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kent genelindeki çeşitli hastaneler, aile sağlık merkezleri ve 112'de çalışan görevlileri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan emniyet ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

Kadın ve erkek polisler, yapılan ziyaretlerde sağlık çalışanlarına daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Polisleri karşılarında gören sağlık çalışanları ise emniyet mensuplarına bu ziyaretten ötürü teşekkür etti.