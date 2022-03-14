İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Sadık Kahraman - Genel
 - Güncelleme:

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı Kentin güvenliği için gece gündüz çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

VAN (İHA) - İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL - Kentin güvenliği için gece gündüz çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kent genelindeki çeşitli hastaneler, aile sağlık merkezleri ve 112'de çalışan görevlileri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan emniyet ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

Kadın ve erkek polisler, yapılan ziyaretlerde sağlık çalışanlarına daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Polisleri karşılarında gören sağlık çalışanları ise emniyet mensuplarına bu ziyaretten ötürü teşekkür etti.

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İstanbul Polisi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Genel

Emniyet Müdürlüğü, Tıp Bayramı, 14 Mart, Van, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title