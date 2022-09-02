Son dakika haberleri | Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika genel haberi: Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30),...

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Hacı Hamzalı Mahallesindeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Şehit Ömer Kara İlkokulu bahçesine getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Ayfer ile babası Bülent Meteöz'ü yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Okul bahçesinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Mersin Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Şehidin naaşı bir süre omuzda taşındıktan sonra toprağa verilmek üzere Hacı Hamzalı Mezarlığına götürüldü.

Okan Meteöz'ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi.