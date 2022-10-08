Son dakika haber! Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti

Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti

AFYONKARAHİSAR - Rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartı başvurusunu yapamayan şehit annesi Fatma Sayın'ın evine giden Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü mobil ekipleri şehit annesinin evine giderek başvurusunu aldı. Şehit annesinin yeni kimliği en kısa sürede posta yoluyla evine gönderilecek.

13 Kasım 1992 tarihinde Mardin'de askerlik hizmetini yaparken bölücü terör örgütü mensubu ile girdiği silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade er Yurdal Sayın'ın annesi Fatma Sayın rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartını başvuru yapamadı. Şehit annesi Fatma Sayın, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın desteğiyle Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü'ne Erkan Tanyeri, mobil ekiplerini harekete geçirdi. En kısa sürede şehit ailesinin evine giden ekipler, yeni kimlik kartı başvurusunun resmi işlerini tamamladı. Şehit annesi Fatma Sayın'ın yeni kimlik kartı çıktığında kimliği teslim edilecek.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Rahatsızlıklarından dolayı fazla dışarıya çıkamıyor, 'evladım nüfus cüzdanım yenilenecek nasıl yapacağız ben dışarıya çıkamıyorum' dedi. Biz de 'Anne sen gelemezsen hizmet senin ayağına gelir' dedik. Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürümüz Erkan Tanyeri ile iletişime geçtik, durumunu anlattık. 'Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan anne babalarının ayağına hizmeti götürmek bizlerin aslı görevidir. Hemen annemizin evinde müracaatını alıp nüfus cüzdanını yenileyip teslim ederiz' dedi. Bunun üzerine tüm işlemler en kısa sürede yapıldı."