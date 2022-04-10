Son dakika! Hakkari polisinden duygulandıran '10 Nisan' belgeseli

Hakkari polisinden duygulandıran '10 Nisan' belgeseli

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle hazırlanan belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeselde, her şubede görevli polisler yer aldı. Polis mesleklerinin zorlukları ve iyi yanlarının anlatıldığı 9 dakikalık belgesel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.