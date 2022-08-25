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Son dakika haber... Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı

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Gelen son dakika haberlerine göre Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşanan sel de evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşanan sel de evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye ve evde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Evini su basan yaşlı bir kadın dışarıya çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Suyun içine giren bir itfaiye eri kadını kucağına alarak dışarıya çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Pınar Mahallesi Esenyurt İtfaiye su Genel Haberler Son Dakika

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