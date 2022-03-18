Son dakika haber! Düzce'de şehitler kar yağışı altında yapılan törenlerle anıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Düzce'de şehitler kar yağışı altında yapılan törenlerle anıldı

DÜZCE - Düzce'de şehitler kar yağışı altında yapılan törenlerle anıldı. Bir şehit annesi ise törenler sırasında şehit oğlunun mezarını temizlemesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Düzce'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü nedeniyle Şehitlikte program düzenlendi. Gece başlayan kar yağışı altında yapılan şehitlikte yapılan törenler, Şehitlik anıtına Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli ve Düzce Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ayhan Metin'in şehitlik anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından, Vali Cevdet Atay şehitlik defterini imzaladı.

Düzce'de Şehitlikte yapılan şehitleri anma ve 18 Mart Çanakkale Deniz zaferinin yıldönümü programında bir şehit annesi, oğlunu yalnız bırakmadı. Gece boyunca yağan karın şehit oğlunun mezarını kapatması nedeniyle eline fırça alan şehit annesi oğlunun mezarında biriken karları temizledi. O anlar ise görenlerin yüreğini sızlattı.

Düzce şehitliğindeki program törene katılanların şehitlerin kabirlerine karanfil bırakması ile sone erdi.