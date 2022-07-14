Son dakika haber! Datça yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Son dakika haberleri... Datça yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Datça yangını söndürme çalışmaları devam ediyor MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği gözlemlenirken, ilerlemenin de durma noktasına geldiği görüldü. İhlas Haber Ajansı / Genel Muğla Genel Haberler Son Dakika

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