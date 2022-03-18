Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Genel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title