Son dakika haber: 10 yıllık ihaleyi kazandı 9 milyonluk yatırım yaptı, 6 yıl geçmeden elinden alındı

BALIKESİR (İHA) - 10 yıllık ihaleyi kazandı 9 milyonluk yatırım yaptı, 6 yıl geçmeden elinden alındı

Balıkesir'in en gözde sahillerindeki Öğretmenevi Sosyal Tesisi'ni işletme hakkını ihaleye girerek 10 yıl boyunca kazanan kadın işletmeci, 600 bin dolar harcayarak yatırım yaptı

6 yıl sonra hukuksuz şekilde işletme hakkı elinden alınan kadın girişimci Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım bekliyor

BALIKESİR Balıkesir'in en gözde sayfiye yerlerinden Altınoluk'taki Öğretmen Evi Sosyal Tesisleri'nin işletme ihalesini 10 yıl boyunca kazanan kadın girişimci 600 bin dolarlık yatırım yaptığı tesis hukuksuz şekilde elinden alınınca soluğu mahkemede aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Esra Türedi'nin eşi Murat Türedi, "Yargıtay ve Danıştay kararlarına rağmen tahliye işlemleri hukuksuz şekilde gerçekleştirildi. Mahkeme kararı olmadan yaptığımız yatırımları sokağa attılar" dedi.

Esra Türedi 2016 yılında ihaleye girerek Altınoluk Öğretmen Evi'nin restoran ve kantin işletmesini 10 yıllığına kiraladı. Türedi, standartların altında bulunan tesislere kendi imkanları ile yaklaşık 600 bin dolar harcayarak tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Ancak bir süre sonra iddalara göre, öğretmen evi yönetiminin mobing uygulamaları ile karşı karşıya geldi. Pandemi sürecinde çalışılmamasına rağmen resmi kurumların bir çoğunda uygulanan kira indirimi veya muafiyeti uygulamalarından dahi yararlandırılmadı.

Pandemi sürecinde, kira indirimi konusunda resmi yazışmalar yaptığından dolayı bir süre kirasını ödemedi ve iddiaya göre kendisine usulsüz tebligat gönderildi. Fakat tebligat eline ulaşmadı. Ancak verilen süre içinde kira borçlarının tamamını ödedi.

Ancak mahkeme kararı olmadan, kirasını verilen süreler içinde ödemediği ve farklı bir isim ile işletme yapıldığı iddia edilerek kaymakamlık oluru ile iş yeri tahliye edildi. İşletmeye ait demirbaşlar bir yedi emin deposuna apar topar konuldu. Kadın girişimci Esra Türedi yaşadığı mobing ve tahliye süreçlerinin ardından psikolojik olarak zor günler geçirdi. Konu ise mahkemeye taşındı.

Yaşanan olayları anlatan Esra Türedi'nin eşi Murat Türedi "Bu bir yatırımcının yardım çığlığıdır. Eşim 2016'da ihale ile Altınoluk Öğretmenevi Sosyal Tesisleri restaurant ve kantin işletmesini kiraladı. Devletten 1 kuruş almadan işletmeye yaklaşık 600 bin dolar yatırım yaptık. Değeri artan işletmeyi bir rant aracı olarak gören idareciler tarafından planlı bir şekilde yıldırma ve mobing uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz aralık ayı ise kira borcu olmamasına rağmen ve mahkeme kararı olmadan önce anahtar değiştirildi sonra ise idare tarafından, Yargıtay ve Danıştay kararlarına rağmen tahliye işlemi gerçekleştirildi. Demirbaş ve özel eşyaların bir kısmı işletmede kaldı, bir kısmı ise yedi emin deposuna kaldırıldı. Nereye götürüldüğünü sorduğumuzda ise "devlet mallarınıza el koydu" dendi. Eşim bu psikolojik şiddeti kaldıramadı, rahatsızlandı." dedi.

Bir kadın girişimciye mobing uygulandığını ifade eden Türedi "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "yatırım yapın, istihdam oluşturun" çağrısı üzerine bu yatırımı yaptık. Fakat 2 memur tarafından bu şekilde cezalandırıldık. Kadın yatırımcı ve mobing konusunda çok hassas olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan'dan acil yardımlarını rica ediyorum." dedi.