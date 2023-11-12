Son dakika golüyle derbide kazanan Galatasaray
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8'de Kipoyi attı. Fenerbahçe'nin tek golünü 79. dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 27 puana yükselirken, Fenerbahçe 24 puanda kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı ev sahibi kazandı.
KIRAN KIRANA MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Maçın galibi Galatasaray 27 puana yükselirken, Fenerbahçe 24 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.