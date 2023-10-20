İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu! Gazze'de günlerdir sivilleri hedef alan İsrail, savaş suçlarına yenisini ekledi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurduğunu söyledi. Peki ama Gazze kilise saldırısı son durum ne, ölü yaralı var mı? İşte detaylar…

SON DAKİKA|| Gazze kilise saldırısı son durum ne, ölü yaralı var mı? İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu!

İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor. Peki, İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu ama Gazze kilise saldırısı son durum ne, ölü yaralı var mı? İşte detaylar…

GAZZE KİLİSE SALDIRISI SON DURUM NE, ÖLÜ YARALI VAR MI?

Bölgede gerilim devam ederken İsrail bir kez daha rahat durmadı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi can verdi. Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

İSRAİL, GAZZE'DE RUM ORTODOKS KİLİSESİ'Nİ VURDU MU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldı. Günlerdir devam eden saldırılarda İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı. Birçok katliama imza atan İsrail hastane, cami, okul gibi sivil yerleşim alanlarına saldırırken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

KİLİSE, HASTANEYE 250 METRE MESAFEDE

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor. İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

HASTANE SALDIRISINDA YÜZLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni füzeyle vurmuştu. Katliamda yüzlerce kişi can vermiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

CAMİYİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef almıştı. Saldırı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedilmişti.

İSRAİL - FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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