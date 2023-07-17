SON DAKİKA! Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? Galatasaray GS Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman?

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına katılacak. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turunda başlayacak. Galatasaray'ın rakibi, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Peki, Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? Galatasaray GS Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman?

Galatasaray, 2022-23 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda yer alacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek için 3 turu geçmek zorunda kalacak. Peki, Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? Galatasaray GS Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? İşte detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak. Cimbom'un rakibi, yapılan kura çekimiyle belirlendi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, rövanşı ise kendi sahasında yapacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 25-26 Temmuz tarihlerinde, rövanş maçları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.