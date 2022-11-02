Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyordu. Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkmasıyla beraber futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı biletlerinin nereden alınacağını arattı. Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışa çıkması bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyordu. Peki, Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte GS- BJK derbisi hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. 5 Kasım'da oynanacak maçın biletleri 2 Kasım günü saat 14:00'da satışa çıkacak. Galatasaray kulübünün derbi biletleri açıklaması ise şöyle;

"Futbol takımımız, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Bilet satışları, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 3 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır."