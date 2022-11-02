Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL?
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Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyordu. Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL?
Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkmasıyla beraber futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı biletlerinin nereden alınacağını arattı. Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışa çıkması bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyordu. Peki, Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte GS- BJK derbisi hakkında merak edilenler...
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. 5 Kasım'da oynanacak maçın biletleri 2 Kasım günü saat 14:00'da satışa çıkacak. Galatasaray kulübünün derbi biletleri açıklaması ise şöyle;
"Futbol takımımız, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Bilet satışları, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 3 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır."
Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 2 Kasım günü 14:00'da satışa çıkacak. Bilet fiyatları ise şöyle;
1. Kategori 5.500 TL
2. Kategori 5.250 TL
3. Kategori 5000 TL
4. Kategori 4750 TL
5. Kategori 2500 TL
6. Kategori 1700 TL
7. Kategori 1400 TL
8. Kategori 1200 TL
9. Kategori 1000 TL
10. Kategori 800 TL
11. Kategori 600 TL
12. Kategori 280 TL
13. Kategori 270 TL
14. Kategori 250 TL olarak belirlendi.