SON DAKİKA | Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'mu oldu? Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco nereli, kaç yaşında, hayatı ve kariyeri!

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe yeni bir isim getirildi. Daha önce sarı-lacivertli camiada görev alan teknik direktör merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'mu oldu? Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco nereli, kaç yaşında, hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olarak atanan Mario Branco, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilen ve sorgulanan bir isim haline geldi. Portekizli futbol adamı Mario Branco'nun geçmişi ve kişisel hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'mu oldu? Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco nereli, kaç yaşında, hayatı, kariyeri ve biyografisi!

FENERBAHÇE SPORTİF DİREKTÖRÜ MARIO BRANCO KİMDİR?

Mario Branco, Portekizli bir futbol adamıdır. Branco, 6 Kasım 1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelmiştir. 47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yapmıştır ve Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirmiştir. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım atmıştır.

Branco, Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev almıştır ve daha öncesinde Hırvat kulübü Hajduk Split'te, Portekiz kulüpleri olarak bilinen Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü olan Astra'da, ek olarak Yunan kulübü PAOK'ta görev almıştır. 2016-2018 seneleri arasında Branco'nun görev aldığı Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş ve takım şampiyonluğa oldukça yaklaşmıştı. Ayrıca Estroil'de de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile birlikte ilk sezonlarında ilk defa yer aldıkları ligde 5. gelmişler ve Avrupa hakkına sahip olmuşlardı.

MARIO BRANCO NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HAYATI VE KARİYERİ

Portekizli sportif direk 47 yaşındadır. Porto'da dünyaya gelen başarılı futbol direktörü daha önce 2020 sezonunda Famalicao'da görev almıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

OKAN ÖZKAN YARDIMCISI OLDU

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip. Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.