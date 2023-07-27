Son Dakika: Fed'in faiz kararı sonrası altın rekor kırdı
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Son dakika: ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Yeni güne rekorla başlayan gram altın, 1.716 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puan artışla faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına çeken Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi. Fed'in faizi son 22 yılın zirvesine çıkarmasıyla altında yeni rekor geldi.
Dün günü 1.705 lira seviyesinden kapatan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Günün ilk işlem saatlerinde 1.716 liraya kadar yükselen gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Saat 09.55 itibarıyla gram altın 1.712 liradan işlem görürken, çeyrek 2.809 liradan, cumhuriyet ise 11.549 liradan satılıyor.