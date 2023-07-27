Son Dakika: Fed'in faiz kararı sonrası altın rekor kırdı

Son dakika: ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Yeni güne rekorla başlayan gram altın, 1.716 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.