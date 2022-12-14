Son dakika! EYT yaş şartı olacak mı? Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı açıklaması!

Uzun süredir gündemdeki yerini korumakta olan EYT düzenlemesine dair detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Merak edilenler arasında EYT yaş şartı olacak mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, yapılan açıklamalara göre EYT yaş şartı olacak mı? Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı açıklaması!

Son Dakika! Bakan Bilgin: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz

Milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesini heyecanla bekliyor. Kafaların iyice karışmasının ardından en net açıklama ise Vedat Bilgin'den geldi. Bu haberimizde merak edenler için EYT yaş şartı olacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, yapılan açıklamalara göre EYT yaş şartı olacak mı? Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı açıklaması!

EYT YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı.

EYT'de bazı dosyaların kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "EYT'deki teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun yok. Altyapıyı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÜRETİME DAYALI BİR STRATEJİ ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "En zorlu şartlarda bile Avrupa'da resesyon sürecinin yaşandığı ortamda bile Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi ve endüstriyel üretime dayalı büyümesini sürdürmesi Türkiye'nin sağlam zemine, üretim yapısına dayalı olduğunu, üretime dayalı stratejisini ortaya koyuyor.

"ASGARİ ÜCRET TEMEL ÜCRET DEĞİLDİR"

Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.