SON DAKİKA: EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? EYT'de staj sayılıyor mu? EYT'de çıraklık sayılıyor mu? Bakan Bilgin açıkladı!

EYT, Birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle birçok detay sıklıkla araştırılıyordu. Bunların arasında EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? Sorusu da yer alıyordu. Birçok kişi tarafından merak edilen soruyu bakan Bilgin açıkladı. Peki, SON DAKİKA: EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? EYT'de staj sayılıyor mu? EYT'de çıraklık sayılıyor mu?

Emeklilikte Yaşa Takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış vatandaşların merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine dair en çok merak edilen konu, 1999 öncesinde çırak ve stajyer olarak çalışanların düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceği oldu. Bu nedenle EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? Sorusu gündemde yer alıyordu. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama ile birlikte EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? Sorusu açıklığa kavuştu. Peki, SON DAKİKA: EYT Çırakları ve stajyerleri kapsayacak mı? EYT'de staj sayılıyor mu? EYT'de çıraklık sayılıyor mu?

EYT ÇIRAKLARI VE STAJYERLERİ KAPSAYACAK MI?

Konu hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesine kanunen imkân bulunmuyor" dedi.

MERAK EDİLEN SORU BAKAN'A YÖNELTİLDİ

TBMM'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT düzenlemesine ilişkin merak edilenleri anlattı. Bilgin, EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini söyledi. 1,5 milyon kişinin bu kapsama gireceğini açıklayan Bilgin, HDP'li Garo Paylan'ın "1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanları başlangıç tarihi olarak sayacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.