EYT tarihi açıklandı mı, EYT çıkış tarihi ne zaman açıklanacak merak ediliyor. EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son Dakika EYT ne zaman açıklanacak ve EYT ne zaman belirlenecek araştırılıyor. Peki, Son dakika: EYT ne zaman açıklanacak? Bakan Nebati'den açıklama geldi!

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Eyt ne zaman açıklanacak ve EYT çıkış tarihi belli oldu mu merak ediliyor. EYT için tarih belirlendi mi gündeme geliyor. EYT ne zaman açıklanacağı belli mi sorusu araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak servis edilen "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" haberlerine bakanlık kaynaklarından yalanlama geldi. EYT ne zaman açıklanacak? Bakan Nebati'den açıklama geldi! EYT ne zaman açıklanacak? Bakan Nebati'den açıklama geldi! EYT ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların merakla beklediği düzenleme için süreç devam ederken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak " Eyt'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" şeklinde bir haber servis edildi. Büyük heyecan yaratan bu haberle ilgili çok geçmeden bakanlık kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, Eyt'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

EYT'DE SON DURUM NE?

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği EYT Yasası için aralık ayını işaret etmişti. EYT Yasası'nın asgari ücretle birlikte açıklanacağını belirten Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti.

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