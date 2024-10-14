Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı?

Esenyurt Devlet Hasatnesi'nde çıkan yangının detayları merak ediliyor. Hastanede çıkan yangında hastaların tahliye edilip edilmediği araştırılıyor. Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki yangın olayı, hastane çalışanları, hastalar ve yakınları için endişe verici bir durum oluşturdu. Yangın sonrası güvenlik önlemleri ve yangın söndürme çalışmaları ile ilgili detaylar takip ediliyor. Peki, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı?

ESENYURT DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.