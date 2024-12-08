SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü?

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak uzaklaştığı belirtilmişti. Peki, Beşar Esad nerede? Esad'ın uçağı düştü mü? Detaylar haberimizde...

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Suriye Başbakanı tarafından yapılan açıklamada, Beşar Esad ve Savunma Bakanı'na ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle, Esad'ın uçağının düştüğü iddia ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.