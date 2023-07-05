SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon kaç oldu? Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç?

Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, Enflasyon açıklandı! Enflasyon kaç oldu? Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar ise soruyor Enflasyon açıklandı! Enflasyon kaç oldu? Haziran ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! HAZİRAN ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklandı. TÜİK'ten gelen açıklamada Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak belirlendi.

TÜİK 2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü toplantısını tamamladı. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı.